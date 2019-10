L’aventure a commencé en septembre 2012. Le premier Huggy’s Bar ouvre ses portes boulevard d’Avroy, à Liège. Sept ans plus tard, l’enseigne compte dix restaurants en Wallonie et à Bruxelles, dont six à Liège et teste actuellement son concept à Namur, en vue de s’y implanter. "En ouvrant un resto éphémère à Namur, comme on l’avait fait à Charleroi avant de s’installer, on construit déjà notre notoriété. Cela permet aussi de voir si on répond réellement à une demande", indique Thomas Mémurlin, CEO de Huggy’s Bar.

Si le burger est réellement devenu la star des brasseries et s’invite même à la carte de restaurants étoilés, Huggy’s Bar ne craint pas la concurrence.

(...)