Une étude récente de Takeaway.com confirme que l’intérêt des Belges pour les repas vegan ne cesse de croître. Cependant, un gourmet sur trois se demande si les régimes végétaliens lui procurent suffisamment de nutriments essentiels. Takeaway.com se joint donc à l’initiative mondiale Veganuary pour inciter tout le monde à essayer une alimentation végétale en janvier. "En collaboration avec des experts et des restaurants, Takeaway.com apporte sa contribution afin de faciliter le plus possible le passage des Belges au véganisme, explique l’entreprise de livraison. Inventé par une ONG internationale en 2014, le mouvement #veganuary incite des centaines de milliers de personnes du monde entier à commencer l’année avec un régime vegan. Environ un Belge sur quatre (26 %) envisage de commander des produits vegan plus souvent qu’il y a cinq ans. Cette évolution des mentalités se reflète dans le plus grand site de commande de nourriture en Belgique. En 2020, le site Takeaway.com a en effet vu le nombre de commandes de repas vegan plus que doubler. Le nombre de repas végétaliens proposés par les restaurants a également augmenté de 28 %. "

Aussi, un tiers des Belges se dit prêt à passer au véganisme selon l’étude de Takeaway. Un chiffre important. "Pour la plupart des Belges, le bien-être des animaux (1 sur 5) est la principale raison d’opter pour un régime vegan, suivi par les préoccupations climatiques et sanitaires. Les femmes (22 %) invoquent plus souvent que les hommes (13 %) le bien-être animal pour principale raison de changer leur mode de consommation et d’adopter le véganisme. "

Takeaway compte également sur plusieurs collaborations avec des influenceurs pour inciter les Belges à adopter de nouvelles habitudes. "Chaque année, Veganuary incite des femmes et des hommes du monde entier à essayer des repas végétaliens et à contribuer ainsi à un monde meilleur, indique Thomas van den Hof de Takeaway.com. Nous constatons également que de plus en plus de Belges recherchent des repas vegan grâce à notre appli. Nous sommes donc fiers de notre participation à Veganuary et de pouvoir contribuer à rendre les aliments végétaux plus attrayants et accessibles. "