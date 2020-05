Souvent, on entend dire que les études de droit mènent à tout. Chez Marguerite de Crayencour, aucun doute. Après un parcours juridique plutôt austère, elle décide de venir à l’essentiel, la terre. Plus précisément aux fleurs. Un hommage à son prénom ? Avec beaucoup de ténacité et de curiosité, elle enchaîne une formation en maraîchage biologique à l’institut Crabe de Jodoigne, une autre en plantes aromatiques et médicinales dans le Jura, tout en effectuant une quinzaine de stages en Belgique et à l’étranger. Le déclic ? Une visite à la ferme biologique du Bec Hellouin en Normandie, célèbre pour son modèle de permaculture. Là, elle découvre qu’elle est tout simplement en phase avec la nature. Puis, viennent la découverte des fleurs à déguster lors d’un stage au restaurant étoilé l’Air du Temps et celle des plantes aromatiques et médicinales en Suisse, dans le Valais.

(...)