Le goût des tomates, des salades, des courgettes et la saison des cerises !

Dans trois semaines, c’est l’été ! La belle saison ayant déjà commencé, cela se ressent du côté des fruits et légumes et de leur goût. Vous croyiez que les tomates étaient déjà là depuis des mois oui, mais… celles que vous allez acheter ce mois-ci et les suivants auront mûri au soleil, en pleine terre et pas sous serre. La différence est dans le goût et la texture. Malheureusement les grosses tomates cœur de bœuf si charnues sont attendues pour août ! N’oublions pas les concombres, pas chers et parfaits pour une salade fraîche, ni les radis rouges.

On pense aussi aux courgettes et aubergines à faire en tian avec de la mozzarella, et les premiers poivrons fin juin, à faire cuire au four avec de l’huile d’olive et de l’ail écrasé, ce bonheur !

Les primeurs continuent, que l’ail frais est bon, comme les oignons nouveaux et les petites pommes de terre à la peau fine. On n’oublie pas les plats mijotés mais cette fois, on mitonne des petits pois, des petits navets et des carottes nouvelles, des pois mange-tout qui ont tellement de goût.

On continue aussi à penser aux brocolis, aux champignons, aux épinards, aux asperges et à ce délicat fenouil.

Du vert, rien que du vert : les bonnes salades aux feuilles bien charnues et le pourpier ont atteint leur pleine croissance, profitez-en ! Et les petites feuilles et herbes aromatiques arrivent aussi en masse, c’est toujours agréable d’en mettre sur les salades ou les plats chauds avant de servir : faites-vous des pots de ciboulette, basilic, romarin, estragon. Qui demandent de l’eau. Le thym en revanche aime plutôt une terre pas trop humide.

Enfin, évidemment, on garde le meilleur pour la fin : les melons bien juteux que l’on a commencé à voir débarquer en avril/mai continuent leur ascension, ils seront bien meilleurs (et moins chers) en juin. Avec du jambon de pays et de la feta, c’est un délice.

Jetez-vous sur les fraises et sachez aussi que juin est le mois des cerises et fin juin, des vraies bonnes pêches, nectarines et même des abricots. Et c’est le moment des groseilles pour des confitures par exemple. Et de la tarte à la rhubarbe, cette bonne nouvelle, à marier à quelques fraises…