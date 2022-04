À Bruxelles, avec sa splendide perspective sur le plus grand palais de Justice du monde, la rue de la Régence abrite une belle adresse dont j’avais très envie de vous parler ce dimanche.

En effet, le restaurant Les Petits Oignons qu’il mène aujourd’hui d’une main de maître. Une telle maîtrise d’ailleurs qu’en décembre 2017, il a été fait chevalier de l’Ordre de Léopold II à l’initiative du ministre des Affaires étrangères de l’époque, Didier Reynders, qui avait voulu honorer une série de restaurateurs, d’origine étrangère mais qui, par leur succès et leur rayonnement, avaient largement contribué à l’image de notre pays.

Or donc, comme cela faisait un bout de temps que je n’avais plus franchi le seuil de cette sympathique maison, voilà une erreur que ma compagne et moi avons corrigée mercredi dernier. Et bien nous en a pris, car nous avons passé une soirée tout aussi gourmande que charmante.