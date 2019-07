L'objectif de ces récompenses est de sélectionner et mettre à l'honneur les restaurants qui proposent une carte des vins minutieusement équilibrée, tant au niveau des origines géographiques, que du style ou du prix de chaque vin. Les accords mets et vins proposés dans chaque établissement sont également présentés comme un critère essentiel dans l’octroi de la récompense.

Un restaurant aussi reconnu nationalement

Les sommeliers Olivier Pareit, Stéphane Godfroid et Tom De Praetere. © Nathalie Dolmans



6 restaurants belges ont été repérés. Si 5 d'entre eux sont à Anvers (voir la liste ci-dessous), le Convento se situe à Louvain. Stéphane Godfroid, le propriétaire et sommelier de Convento ne cache pas sa joie, "c'est des années de travail et de recherche permanente de belles cuvées originales et souvent étonnantes. Tout a commencé il y a dix ans avec l’ouverture d’un petit bar à vin en même temps que je démarrais une activité en tant que caviste. Il y a deux ans, dans ce même espace, nous avons décidé d’aller encore plus loin en ouvrant un bistro à vins", précise Stéphane.

Une reconnaissance venue des Etats-Unis qui ne doit pas occulter que cette année, les guides Gault & Millau et Michelin ont repris Convento dans leur dernière édition. Michelin n’a d’ailleurs pas manqué d’octroyer une mention spéciale à Convento pour sa carte des vins.

Les autres restaurants belges récompensés : Dôme, The Glorious, Pazzo Restaurant & Wine Bar, Restaurant Marcel, tous à Anvers, et Paul de Pierre à Maarkedal (non loin de Gand).

Si vous êtes en vacances et êtes un amateur de bon vin et de gastronomie, le site https://restaurants.winespectator.com/ vous renseigne sur ses restaurants du monde entier. Faites-vous plaisir...