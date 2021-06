Voilà maintenant près d’un siècle que Comme chez Soi brille au firmament de la gastronomie belge, au fil de quatre générations et bientôt cinq…

Passé allègrement à travers la crise Covid grâce à ce que je ne crains pas de décrire comme ce qui était le plus gastronomique des services take away, le célèbre Comme chez Soi de la place Rouppe était en fête ce week-end, célébrant pas moins que ses 95 ans d’existence.

C’est en effet le 19 juin 1926 très précisément, au 137 boulevard Lemonnier, en plein cœur de Bruxelles, que démarre l’histoire de ce véritable temple de la gastronomie. À cette époque, où "Bruxelles bruxellait", l’enseigne n’est pas encore celle que l’on connaît. L’établissement s’appelle tout simplement "Chez Georges".(...)