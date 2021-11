Avec les spécialistes de la maison Caspian Tradition, petit focus sur le marché du plus noble des mets.

Certains se damneraient pour en déguster seulement une petite cuillère : il faut bien reconnaître que le caviar reste envers et contre tout un des mets les plus délicats qui se puisse concevoir. Véritable couronnement d’une table festive, ce produit aussi précieux que rare - et donc malheureusement très cher - a vu son marché évoluer très sérieusement au cours de ces dernières années.

L’esturgeon, le seul poisson dont les œufs peuvent être baptisés caviar, se trouvait autrefois en abondance dans la mer Caspienne (89 % de la production) et dans la mer Noire ainsi que dans divers fleuves aux estuaires très accessibles comme la Volga et l’Oural. Une pêche intensive, une lourde pollution et la construction de barrages sur les principales rivières ont hélas amené, depuis une grosse soixantaine d’années, une diminution drastique du nombre d’esturgeons et, par conséquent, de la production de caviar.

(...)