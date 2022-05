Dans la grande périphérie bruxelloise, en plein cœur du Brabant Wallon, Lasne n’est assurément pas l’endroit où la vie est la plus désagréable… L’environnement bucolique et la topographie charmante y apportent un indéniable "plus" visuel à toute activité extérieure et ceci est tout particulièrement vrai pour les établissements qui disposent d’une terrasse ou d’un jardin.

C’est précisément dans cet esprit que je veux vous parler ce dimanche d’une petite perle que j’ai découverte jeudi soir et où ma compagne et moi avons passé un moment tout simplement délicieux. La maison s’appelle Maxan. Ce nom est la contraction du prénom du fondateur, Maxime Giannini et de celui d’un ami à lui.