En cette période où le take-away permet à de nombreux restaurateurs de garder la tête hors de l’eau, voici mes cinq meilleures expériences de l’année écoulée.



Comme chez Soi

À tout seigneur tout honneur : comme dans leur magnifique maison, Lionel Rigolet et Laurence Wynants restent à la pointe de la gastronomie à travers leurs menus à emporter où à se faire livrer par taxi. Chaque semaine, des suggestions de menu trois services à 65 € aussi appétissants que faciles à reconditionner chez soi grâce à des instructions on ne peut plus claires et précise. Et pour ce réveillon de nouvel an, une carte à faire pleurer d’envie n’importe quel gourmand. Attention : pour le 31, réservez ce dimanche 27 en dernière limite !

(...)