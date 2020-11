Mes lecteurs fidèles le savent bien… Je me montre extrêmement méfiant - voire parfois hostile - envers les dérives alimentaires de type "sans gluten" ou "sans lactose" par exemple, lorsque celles-ci ne sont justifiées que par un dérisoire effet de mode et pas par des pathologies authentiques. Ces dernières existent néanmoins bel et bien et ceux qui en sont les victimes sont bien souvent condamnés à consommer des substituts médiocres non seulement hors de prix mais en plus trop souvent de bien piètre qualité organoleptique et, qui plus est, bourrés de substituts synthétiques souvent nettement plus néfastes que ce qu’ils sont censés remplacer.