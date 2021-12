Lorsque la période des fêtes s’annonce une fois de plus perturbée par de tristes considérations sanitaires, le besoin de convivialité se fait plus que jamais ressentir. Et, très objectivement, existe-t-il un plaisir de table plus convivial qu’une délicieuse fondue suisse ?

Consistant sans aucun doute en une des plus belles contributions de nos amis de la Confédération helvétique au bonheur de l’humanité, cette pratique aussi savoureuse que charmante est inscrite dans leurs gènes à un point que l’on n’imagine pas. Il faut ainsi savoir que les diplomates helvètes en poste à l’étranger se voient attribuer une allocation spéciale de matériel (caquelon, réchaud et fourchette) et de fromage qui leur permet de pratiquer leur art gourmand dans les coins les plus reculés de la planète !

(...)