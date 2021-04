Pas facile d’être un maraîcher de pointe lorsque la crise Covid contraint vos clients restaurateurs à l’inactivité et que, de plus, les caprices du climat, avec des gelées très tardives, handicapent sérieusement votre production. Et pourtant, c’est un Stéphane Longlune plutôt souriant que j’ai retrouvé cette semaine en pleine activité, au pied de ses 4 ha de rangs d’asperges à un jet de pierre de Jurbise.

“Heureusement, pas mal de restaurants se sont mis au take-away, ce qui leur permet de garder un certain volume de commande. Et en ce qui concerne les particuliers qui cuisinent chez eux la demande reste forte…