Le métier de chroniqueur gastronomique offre parfois de réelles surprises. Aussi, lorsqu’un de mes petits camarades de débauche habituels m’a annoncé que l’établissement où il allait m’emmener jeudi dernier allait pour le moins m’étonner, je dois bien dire que je ne savais pas à quel point il avait raison… C’est au moment de passer la frontière française, dans les environs de Beaumont, que, de plus en plus curieux, j’ai appris qu’il me guidait vers ce qui, dans le coin, est considéré comme une véritable institution, à savoir "Le Canari".

C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés Outre-Quiévrain, plus exactement dans le hameau de Reugnies, commune de Cousolre, à deux pas de la ligne de démarcation entre l’Hexagone et notre petite terre d’héroïsme. C’est là que, voici une soixantaine d’années, un fermier du coin qui avait la passion des canaris...