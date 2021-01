Toujours très attendue par la profession, la sortie du guide rouge Michelin Belgique et Luxembourg avait lieu ces dernières années au mois de novembre, à l’occasion d’un événement qui se tenait systématiquement au Salon Horecatel de Gand, au Nord du pays donc. Cette année, Covid oblige, cette sortie a dû être reportée de deux mois et c’est lundi dernier que Bibendum a annoncé virtuellement ces décisions devant un parterre de chefs installés derrière leur écran, toujours Covid oblige, cette fois en direct du Théâtre Royal de Mons.

Pour une fois que la sortie avait lieu en Région wallonne, on espérait que les inspecteurs pneumatiques auraient découvert qu’il existe également une belle gastronomie au sud de la frontière linguistique. Hélas, peine perdue, le palmarès Michelin 2021 reste une fois de plus de couleur très jaune et noir, la Flandre empochant la majorité des distinctions.