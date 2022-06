Dans son Senzanome du Petit Sablon, Giovanni Bruno confirme depuis plus de trente ans son statut d’un des meilleurs restaurateurs italiens hors-péninsule…

Certaines institutions ne semblent pas voir s’écouler le temps. Voici en effet un peu plus de trente ans que Giovanni Bruno a su faire de son "Senzanome" une des tables transalpines les plus en vue du pays. Elu parmi les meilleurs restaurateurs italiens hors de la Péninsule, ce Sicilien pure race originaire de Caltanissetta n’a jamais oublié les traditions culinaires familiales. Mais à celles-ci, il a apporté une modernité et une technicité qui le hissent au niveau des plus grands.

À l’origine installé à côté des Halles de Schaerbeek mais aujourd’hui dans un cadre nettement plus à sa mesure, celui du Petit Sablon, ce chef à su faire de son établissement un magnifique écrin pour les petits bijoux qui sortent quotidiennement de sa cuisine. Son secret réside essentiellement dans l’art qu’il a de partir de produits de terroir aussi authentiques que de première qualité, d’imaginer comment on les travaille dans la tradition et de revoir toute la grammaire de la préparation à la lumière des techniques et des présentations contemporaines