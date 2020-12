Pierre Burtonboy suggère des menus de fin d’année on ne peut plus alléchants en take away…

Je vous ai déjà parlé de Pierre Burtonboy, ce pro des fourneaux qui se profile sans doute comme un des meilleurs chefs à domicile du pays. Ancien de la brigade de Jean-Pierre Bruneau, passé entre autres par le Chouan de Jean-Pierre Fleuvy, devenu ensuite chef des Capucines, notre homme a connu une période américaine durant laquelle il a été pendant une dizaine d’années chef de la résidence des ambassadeurs de Belgique à Washington. Revenu dans notre petite terre d’héroïsme, il s’est rendu compte que le métier de chef avait profondément changé et c’est ainsi qu’il a décidé d’exercer désormais ses talents chez les particuliers.

(...)