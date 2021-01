Outre ses délicieux petits pains, Valérie Lepla vous propose un livre épatant sur la gourmandise belge ainsi qu’un étonnant pistolet à la choucroute garnie braisée au lambic.

Je vous ai déjà parlé de Valérie Lepla et de son concept génial de Pistolet Original : une tentative plus que réussie de réhabiliter le plus célèbre des petits pains fendus à la belge. Pour ce faire, elle a décidé de décliner celui-ci de multiples manières, pour la plupart inspirées du savoir-faire de nos chefs noir-jaune-rouge les plus talentueux.

(...)