Magnifiquement située à l’angle de l’avenue Louise et de l’avenue Emile De Mot, presque en face de l’abbaye de la Cambre et toute de noir vêtue, l’IT Tower est une des constructions les plus visibles de Bruxelles. Surmontée par le restaurant étoilé la Villa in the Sky, la base de cette tour n’est pas moins gourmande, avec, au rez-de-chaussée, le fameux Callens Café qui fait les beaux jours de ce quartier d’affaires depuis 2004…

Pour mémoire, ce sympathique bistrot qui sait à l’occasion se transformer en lieu extrêmement festif, doit son nom à son exploitant et chef Jean Callens. Troisième génération d’une famille qui s’est illustrée dans l’hôtellerie à Blankenberge avec l’hôtel Marie-José et à Bruxelles rue du Commerce avec le restaurant Callens, Jean Callens avait ouvert en son temps le Callens Café avec son frère Olivier.



(...)