D’origine française, la chaîne Sushi Shop joue résolument la carte de la gourmandise, entre autres à travers sa créativité culinaire et ses éditions spéciales…

J’étonne toujours mes interlocuteurs lorsque je leur dis que, dans l’absolu, je ne suis pas un fan de sushis. Le plus souvent en effet, je trouve que ces petites bouchées manquent de complexité gustative, d’autant que, la plupart du temps, on les noie dans un flot excessif de sauce soja et de wasabi qui en uniformise tristement le goût. Certaines enseignes, dans ce registre, tirent néanmoins nettement mieux leur épingle du jeu que d’autres et, je peux écrire que l’expérience que je viens de vivre avec Sushi Shop m’a réellement réconcilié avec le concept.

(...)