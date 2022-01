L’Association des Maîtres Cuisiniers de Belgique est née en 1980 à l’initiative de Pierre Romeyer qui, pour l’occasion, s’était entouré de ses plus grands homologues de la cuisine belge, à savoir Pierre Wynants (Comme chez Soi), Jacques Deluc (Le Barbizon), et Roger Souvereyns (Scholteshof).

Devenue depuis lors The Mastercooks of Belgium pour des raisons de facilité linguistique, cette remarquable amicale est sans aucun doute le groupement de cuisiniers le plus prestigieux de notre pays. Elle rassemble sous sa bannière les meilleurs représentants de la gastronomie noir-jaune-rouge.

(...)