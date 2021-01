Mes lecteurs fidèles savent combien je suis attaché à la bonne cuisine italienne et tout particulièrement à celle de la région napolitaine. Or, s’il y a un mets emblématique de celle-ci, c’est bien la véritable pizza. Quand je parle de pizza, soyons bien clairs, je n’évoque bien entendu pas les galettes cartonneuses surgelées de la grande distribution ou des éponges à graisse de certaines chaines de fast-food qui devraient être interdites pour raisons de santé publique…

Non, je parle bien de la véritable pizza née au pied du Vésuve, élaborée sur base d’une pâte à pain longuement levée et cuite dans un four à bois dont la température monte jusqu’à 450 °C. Cette pizza ainsi cuite en moins d’une minute est dotée d’une généreuse "cornicione" (croûte extérieure) qui, à elle seule, constitue un délice.

Longtemps quasi inconnue chez nous, cette petite merveille de saveurs se retrouve heureusement de plus en plus chez certains bons spécialistes et le dernier en date que j’ai découvert mérite assurément le détour : j’ai nommé Lillo Chiarenza et son restaurant Anima Italiana, chaussée de Bruxelles à Waterloo...