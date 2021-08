Nous sommes en Bretagne, tout au bout du Finistère, à la verticale de Brest, sur ce que l’on appelle la Côte des Légendes. Là, à quelques centaines de mètres de la mer, sur un promontoire qui offre une vue magnifique sur ce littoral sauvage et beau, marqué par d’impressionnants massifs granitiques, se dresse un splendide établissement dont je vous ai déjà parlé voici quelques années : l’Hôtel-Restaurant de la Butte. Cette adresse éminemment recommandable est exploitée depuis maintenant près de septante ans par la même famille. Ce sont aujourd’hui Solène et Nicolas Conraux qui se trouvent à la barre de cet impressionnant navire qui figure parmi les plus remarquables de sa région.

(...)