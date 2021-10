Les voies de l’Horeca sont impénétrables… Rien ne prédisposait au départ Mehul Vesvikar, jeune ingénieur chimiste indien originaire de Mumbai, à se lancer dans la restauration, si ce n’est un goût certain pour la bonne cuisine. Arrivé en Belgique dans le cadre d’un projet avec l’Université de Gand, il décide, voici trois ans, de donner un nouveau cap à sa vie et entreprend une formation en techniques culinaires. C’est alors qu’avec un associé, Jaskaran Sandhu, il imagine de monter un restaurant qui se démarquerait de la concurrence par plusieurs points. Et c’est comme cela qu’est né le projet Mêzon (prononcez maison), car l’idée est que les clients qui s’y attablent se sentent véritablement chez eux.

Très bien situé chaussée de Saint-Job, l’établissement dont je veux vous parler ce dimanche revendique en effet clairement sa vocation familiale, où les parents et leurs enfants sont les bienvenus pour venir profiter d’un moment de gourmandise conviviale. Tout, ici, a été pensé pour le confort des bambins. Dans un décor clair et très épuré, l’établissement dispose d’une salle de jeux, d’un espace pour garer les poussettes, et d’une table à langer, ainsi que de chaises hautes parfaitement adaptées pour les plus jeunes. En outre, l’équipe de Mêzon propose régulièrement des animations enfantines, ainsi que, sur mesure, l’organisation de fêtes d’anniversaire.