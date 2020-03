Il n'y a pas que les pâtes et le riz qui aideront à passer ces jours incertains. Voici quelques idées pour accommoder au mieux ces produits et changer aussi son quotidien.

Les caddies se remplissent de pâtes, de riz, de pain, de féculents. Il en faut bien sûr pour faire des plats rapides à faire, comme d'habitude. Mais si la situation dure encore des semaines, et puisque l'on nous répète qu'il n'y a pas de risque de pénurie, autant varier les achats de nourriture. Et pour que les courses soient les plus utiles possible, autant utiliser tout ce qu'on a sous la main pour le transformer jusqu'au bout. Le livre "Zero Waste" est une mine d'or pour ça que l'on peut découvrir en plus en vidéos, à découvrir ici.

Côté frais, les légumes racines se conservent bien longtemps (carottes, navets, poireaux, céleri-rave, chou-rave, ...). Variez aussi, voici la liste des légumes et fruits de mars, pour changer des carottes et des poireaux...

Et sinon, pensez aux pâtes complètes, au riz complet au moindre indice glycémique, aux légumes en conserve comme en surgelés, "mais mieux vaut vraiment privilégier le surgelé, c'est moins salé que les conserves". Le quinoa, c'est délicieux en salade et en accompagnement. D'ailleurs, à ce propos, la diététicienne Shoshana Dalpès conseille de "privilégier les oeufs. Et les féculents complets et légumineuses".

On fait le plein d'omega 3 facilement "avec quelques boîtes de thon, de maquereaux, de sardines, etc."

Enfin la praticienne pense aussi aux douceurs : "Si on veut se faire plaisir, le mieux est de préparer des tartes et gâteaux maison, cela permet d occuper son temps et de manger sans culpabilité".

Des plats mijotés

Côté viande, on peut aussi penser à varier, et acheter de quoi lancer des plats qui mijotent longuement (pendant que vous télétravaillez où que vous passez du temps avec les enfants) blanquette de veau, boeuf bourguignon, carbonnades flamandes, lapin à la moutarde... On peut aussi mijoter des légumes : ratatouille, dahl de lentilles corail, curry végétarien, mijoté de légumes au cumin, tajine de légumes,... En fait, les mijotés, cela mijote avec tout ce qu'on a en stock, en reste ! Et on peut le préparer en grande quantité, c'est encore meilleur réchauffé...

Au rayon fruits, les pommes conservent longtemps, les pamplemousses et les oranges sont délicieux en ce moment. Et on peut faire un tour aux congelés pour des fruits surgelés qui agrémentent des yaourt, des smoothies. Les fruits au sirop, tout sucrés, peuvent attendre...