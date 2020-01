C'est de saison, les meilleurs régimes 2020 pour perdre du poids tout en préservant une bonne santé sont sortis. Avec une méthode peu connue qu'on vous décrypte.

Chaque début d’année, U.S. News & World Report publie ses "tops" et ses "flops" en matière de régime alimentaire. Le magazine est connu notamment pour son traditionnel passage en revue des meilleurs régimes alimentaires. 25 nutritionnistes ont passé au crible 35 régimes, célèbres ou pas, et les ont notés dans sept domaines. Notamment la facilité à les suivre, leurs apports en alimentation saine, mais aussi leur rapidité à faire perdre du poids sur le court ou le long terme, ou encore leur efficacité dans la prévention des maladies cardiovasculaires et le diabète.

Pour la troisième année consécutive, le régime méditerranéen (appelé aussi régime crétois) a été sacré "meilleur régime global" pour perdre du poids tout en étant en bonne santé avec un score de 4,2/5. Le régime méditerranéen n’est en fait pas un régime d’amaigrissement proprement dit mais une approche alimentaire visant à manger moins de viande rouge, moins de sucres et moins de gras saturé mais plus de bon gras, de légumes, de fruits. Concrètement : olive, huile d’olive, feta, poisson gras, noix, légumes crus et cuits, fruits et céréales complètes. On évite aussi au maximum les aliments transformés industriellement.

Ce régime est aussi cité dans les meilleurs régimes pour une alimentation saine, régimes les plus faciles à suivre, meilleurs régimes pour le diabète et meilleurs régimes à base de plantes.

Le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) obtient la deuxième place, également pour la 2e année consécutive. Ce régime mis en place par l’Institut national de la santé américain, signifie “régime contre l’hypertension”. En plus de réduire les risques cardiaques, c’est une méthode qui fait aussi perdre du poids. On a affaire ici à une hygiène alimentaire à adopter… pour la vie. Le pilier : on élimine le mauvais gras et le sucre et, pas de secret, on met l’accent sur les aliments que l’on vous a toujours dit de manger (fruits, légumes, grains entiers, protéines maigres et produits laitiers faibles en gras).



Le "Volumetrics", qu'est-ce que c'est ? © Pexels

Cette approche nutritionnelle "volumétrique" se base sur la densité des aliments. Les aliments sont divisés en quatre groupes. La première catégorie (très faible densité) comprend les fruits et légumes non farineux, le lait écrémé et la soupe à base de bouillon. La catégorie deux (faible densité) comprend les fruits et les légumes féculents, les céréales, les céréales de petit déjeuner, les viandes faibles en gras, les légumineuses et les plats mixtes faibles en gras comme le chili et le spaghetti. La catégorie trois (densité moyenne) comprend la viande, le fromage, la pizza, les frites, la vinaigrette, le pain, les bretzels, la crème glacée et le gâteau. Et la catégorie quatre (haute densité) comprend les biscuits apéros, les bonbons au chocolat, les biscuits, mais aussi les noix, le beurre et l'huile. Il faut se concentrer sur les catégories 1 et 2 et "surveiller la taille de vos portions avec la catégorie trois, et garder les choix de la catégorie quatre au minimum".



Les flops © Pexels

Outre ces régimes connus qui squattent le haut des tableaux, le régime Dukan est considéré comme le moins bon des régimes, en étant trop restrictif. Le flop 3 est complété par le régime Keto, qui privilégie les aliments riches en matières grasses associés à une très faible teneur quotidienne en glucides. Le Keto met l’accent sur la perte de poids par la combustion des graisses. Dans le genre aberration, le régime Whole30 vous demande d’éliminer "toute trace de sucre, d'alcool, de céréales, de produits laitiers et de légumineuses pendant 30 jours", le 31e jour, vous serez libre de réintroduire l’un ou l’autre aliment et de constater la réaction de votre corps. New Age, quand tu nous tiens...

arrive en 3e place. C’est un mode de vie alimentaire végétarien-flexible. En 4e position, on a(placé en n°1 des régimes commerciaux) et le top 5 est complété par, ce régime qui prend comme base le Dash et le méditerranéen – en se concentrant sur les aliments qui affectent spécifiquement la santé du cerveau. Ex-aequo avec le régime Mayo (axé sur les aliments pauvres en calories mangés à volonté) et le "Volumetrics".