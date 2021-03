Cette phrase bien connue ouvre la porte aux mauvaises habitudes.

Manger de tout, avec modération. Une phrase que l’on a maintes et maintes fois entendue et qui semble frappée au coin du bon sens, comme on dit, même sans appartenir au panel de recommandations des autorités publiques comme " Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour", "Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière", "Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé", "Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ".

Cette phrase, ancrée culturellement, prône de consommer une grande variété d’aliments pour s’assurer de répondre à tous les besoins nutritionnels.

Or, cela peut avoir des effets néfastes, nous apprenait un texte de l’American Heart Association publiée dans la revue Circulation.

Pourquoi ? Parce qu’"une alimentation plus diversifiée peut être associée à une plus grande variété d’aliments sains et malsains", soulignait Marcia C. de Oliveira Otto de l’Université du Texas, auteure principale. Elle "peut entraîner une augmentation de la consommation d’aliments et l’obésité".