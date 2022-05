Une ancienne grande concession Lancia, rénovée avec goût, et transformée en dépôt et showroom, quoi de mieux pour un œnologue né en Belgique, Roberto, mais à l’esprit et la culture d’Italie pour développer ce commerce de vente de vins qu’il a commencé avec son frère dès 1989 du côté de Schaerbeek.

Installé à Woluwe-Saint-Lambert depuis 7 années, tout y a été emménagé avec passion : un comptoir d’accueil pour la dégustation, exposition et vente de tous les vins proposés, une décoration très tendance avec des couvercles de caisses de vins en bois, de très belles grilles Art-Nouveau, exposition des bouteilles en promotion, carte des régions d’Italie, et une vue dégagée sur un lieu de stockage aéré donnant sur un grand jardin très arboré. On s’y sent bien, on est pris par l’ambiance sereine et apaisée pour écouter les conseils de Roberto, qui nous illumine de sa chaleur italienne.

(...)