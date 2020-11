Les détracteurs de McDo aiment à présenter le Big Mac et ses petits comme le symbole absolu de la malbouffe.

Ils vont sans doute devoir revoir leurs classiques : la première chaîne de restauration rapide au monde va en effet proposer dans les prochains mois des produits végétariens.

Le premier produit de cette nouvelle gamme sera justement un steak à base végétale. La gamme pourrait par après s’étendre à des alternatives au poulet, ou à l’œuf et au bacon pour des sandwichs du petit-déjeuner, a précisé lundi le groupe lors d’une présentation de sa politique stratégique destinée aux analystes financiers.

Tendance

McDo surfe bien entendu sur les tendances actuelles de consommation, l’alimentation à base de végétaux étant de plus en plus prisée.

La chaîne a toutefois été lente à prendre le train en marche. Plusieurs de ses concurrents - White Castle, Burger King, KFC ou encore Del Taco -, proposent déjà des alternatives sans viande à leurs clients.

Bien entendu, McDo ne va pas soudainement devenir le champion de la nourriture végétarienne dans les 38 000 restaurants implantés dans le monde.

L’idée est donc de proposer dans un premier temps cette nouvelle gamme dans quelques marchés clés, avant de passer à la vitesse supérieure. Histoire, sans doute, de ne pas se planter.

McDo reste en effet plus que jamais McDo. Pas moins de 70 % de son chiffre d’affaires sont réalisés via la vente de ses produits emblématiques comme l’incontournable Big Mac et son bataillon de frites ou encore les McNuggets, à tout le moins dans ses principaux marchés, les États-Unis en tête.

Les chaînes de fast-food n’ont que brièvement courbé l’échine au pays de l’Oncle Sam depuis le début de la crise sanitaire.

100 % drive

Certes, les ventes de McDo avaient souffert dans un premier temps, avec un recul toutefois limité à 8,7 % grâce au succès des ventes à emporter. Elles sont ensuite reparties à la hausse.

McDonald’s prévoit d’ailleurs de construire de nouveaux restaurants 100 % drive, en réservant des voies aux clients ayant au préalable passé leur commande en ligne.

Pour renforcer l’expérience client, McDo va d’ailleurs tester un nouveau site de campagne en ligne en l’agrémentant d’un nouveau programme de fidélité.