Petit tour d'horizon de nos suggestions tendance pour cet été.





La star de l'été: le Moscow Mule

4 cl de vodka - 1 cl de jus de citron vert - 15 cl de ginger beer - glaçons. Pilez les glaçons, disposez-les au fond du vert. Versez la vodka et le jus de citron vert. Mélangez avec énergie, de préférence dans un shaker. Pour la déco, placez ½ une rondelle de citron sur le rebord du verre.

© DR



Léger et onctueux : le Clover Club

© DR



Pisco Sour, l’original

4 cl de gin - 2 cl de jus de citron - 2 cuillères à café de sirop de framboises - 1 blanc d’œuf. Versez tous les ingrédients dans un shaker. Mélangez sans glaçon pendant 30 secondes. Ajoutez des glaçons, mélangez à nouveau, pendant 10 secondes.6 cl de Pisco du Pérou - 2cl de lime (citron vert) - 2cl de sirop de sucre - 1/4 de blanc d’œuf - glaçons. Secouez énergiquement pendant 30 secondes tous les ingrédients sauf les glaçons. Ajoutez les glaçons, secouez. Verser en filtrant pour que les glaçons ne tombent pas. Ajoutez une touche d’angustura.

© DR



Retour en grâce de la Margarita

5 cl tequila blanco - 3 cl Cointreau (ou triple sec) - 2 cl jus de citron vert frais. Associez tous les ingrédients dans un verre à mélange et ajoutez des glaçons. Secouez vigoureusement et filtrez dans un verre à Margarita. Décorez de sel et d’une rondelle de citron vert (préalablement frottée sur le rebord du verre).

© DR



Un mocktail : limonade rose (sans alcool)

© DR



Pour un pichet : 500 ml d’eau - 500 ml d’eau pétillante -190 ml de sucre - jus de 4 citrons - 250 ml de jus de canneberge - glaçons - tranches de citron - menthe. Mélangez le tout, ajoutez des tranches de citrons et servez dans des verres avec des glaçons.