Pourquoi Ilse (54) et Kris (55) vivent désormais de façon plus consciente et plus saine

Quand les enfants quittent le nid, on a plus de temps pour soi. “Les enfants se débrouillent et vivent leur vie”, racontent Ilse Reynders (54) et Kris Dugardyn (55). “Et de ce fait, nous avons plus de temps pour prendre soin de nous.” Ce couple est déterminé. Tous deux ont adopté de nouvelles routines pour vivre plus sainement.

Vieillir ne doit pas nécessairement être négatif. Avoir 50 ans passés offre même des tas d’opportunités. Vous pouvez délibérément prendre plus de temps pour prendre soin de vous et vous accorder suffisamment de moments de me-time. Là où par le passé, vous n’aviez souvent pas le temps, vous fixez vous-même désormais vos priorités. Se lever en faisant un peu de yoga, entamer sa journée par un petit déjeuner royal ou une promenade vivifiante, c’est tout à fait possible !

Monter comme on dit « dans le tram 5 » entraîne évidemment aussi des défis. Votre organisme est encore fit, mais connaît et impose petit à petit certaines limites. Des os plus fragiles, un peu de surcharge pondérale, un corps engourdi et raide ou des intestins sensibles, il ne s’agit là que de quelques-uns des désagréments qui se manifestent avec l’âge. Il y a heureusement moyen d’y remédier. Ilse Reynders (54) et Kris Dugardyn (55) partagent leurs nouvelles routines de vie saines.

Délibérément sain

Ilse Reynders (54) et Kris Dugardyn (55) sont tous deux des travailleurs acharnés. Kris travaille dans le domaine de IT-sector, tandis qu’en tant que gardienne d’enfants, Ilse est prête à accueillir quotidiennement des petits bout’chous dans sa garderie d’enfants à Borgerhout. “Quand j’y repense, je peux bien l’avouer”, confie Ilse Reynders (54). “Jusqu’à mes 50 ans, je n’ai pas vécu très sainement. Je ne me préoccupais pas trop de ma santé et je réalise aussi que j’ai eu beaucoup de chance jusqu’ici sur ce plan-là. Maintenant que j’ai passé le cap des 50, il est temps de vivre plus sainement.”

Prenez un départ sain

Il est recommandé de manger quotidiennement 250 grammes de fruits, ou certainement deux grandes portions. Les enfants en pleine croissance doivent manger en moyenne entre 150 et 250 grammes de fruits par jour. Les fruits contiennent aussi beaucoup de glucides dont votre organisme a besoin pour fonctionner correctement. En optant pour des fruits avec un indice glycémique bas, vous garderez votre taux de glucose sanguin sous contrôle. Vous éviterez ainsi des hypoglycémies et resterez suffisamment rassasié. Les kiwis sont par exemple reconnus pour stabiliser votre consommation de sucre.

Leur routine saine commence par le petit déjeuner. Ilse entame invariablement sa journée par une bonne portion de vitamines. Au menu chaque matin, on retrouve un petit bol de yaourt avec des flocons d’avoine et des fruits. “Ces derniers sont secrètement aussi mon guilty pleasure. Si je ne me retiens pas, je mangerais même trop de fruits”, avoue-t-elle. Kiwis, poires, bananes et oranges se trouvent toujours dans la corbeille à fruits. Le couple peut ainsi également profiter plus tard dans la journée d’un en-cas sain s’il le souhaite.

Prenez soin de vos intestins

Les personnes qui souffrent d’un transit intestinal lent présentent souvent une carence en eau et en fibres. Les kiwis verts contiennent à la fois des fibres solubles et insolubles qui aident à soulager vos intestins paresseux. Saviez-vous d’ailleurs que la peau du kiwi est comestible ? Vous ingérerez dès lors encore une plus grande portion de fibres ! Petit conseil : n’oubliez dès lors pas de bien laver votre kiwi vert.

Une alimentation saine et des intestins en bonne santé vont de pair. “Nous y oeuvrons en connaissance de cause”, explique Ilse. “Comment ? En prêtant particulièrement attention à consommer des aliments riches en fibres. C’est la raison pour laquelle je raffole des kiwis ! Et je m’assure également de boire suffisamment d’eau.”

Buvez suffisamment d’eau

Encore l’un de ces conseils précieux ! Notre corps se compose de 55 à 60 pour cent d’eau. Ce n’est pas seulement nécessaire pour qu’il fonctionne correctement, mais aussi pour évacuer des tas de toxines. Les jus de fruits et sodas regorgent souvent de sucres et ne peuvent en fait transporter que moitié moins de toxines. Boire de l’eau devient dès lors encore plus important si vous prenez régulièrement des médicaments. Il est recommandé de boire au moins quotidiennement 1,5 litre d’eau. Cela paraît beaucoup, mais peut aussi se faire sous forme de café, thé, bouillon salé mais pauvre en graisses.

Bouger fait du bien

Bouger régulièrement contribue également à la bonne santé de vos intestins et de votre organisme en général. Qui plus est parce que votre transit change à partir de 40 ans. Vous ne devenez pas seulement sensible à la surcharge pondérale, mais par conséquent aussi aux affections cardiovasculaires et au diabète. Devez-vous pour autant vous rendre chaque semaine à la salle de fitness ? Pas spécialement. Se promener 20 minutes chaque jour fera déjà des miracles !

Heureusement, Ilse et Kris ont désormais plus de temps et d’énergie pour s’adonner à cette activité. Kris est ambitieux et s’entraîne pour courir un marathon, tandis qu’Ilse aime plus que tout observer les oiseaux lors de balades insouciantes en pleine nature. “Je n’ai pas encore aperçu de kiwis, mais nous emportons souvent un kiwi Zespri avec nous pour notre goûter”, sourit Ilse.

Voulez-vous aussi vivre de façon plus consciente et plus saine ?