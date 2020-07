La gastronomie belge dans tous ses états à Paris. C'est en effet le site de Konbini Food qui vient d'annoncer la nouvelle de l'ouverture de cette friterie unique en son genre concoctée par notre compatriote Mallory et Adrien . En effet, du 16 juillet au premier août, les deux comparses de Top Chef qui avaient imaginé ce concept dans l'émission La guerre des restos vont s'unir pour proposer "

Au menu du 140 Street: du noir, jaune et rouge à bord d'une péniche

Entre des frites belges authentiques (deux bains de cuisson à 140° puis 180°), des croquettes de crevettes grises revisitées dans un potato bun et des sandwichs (comme le "baoguette" aubergine et anguille fumée au vert), "un classique belge twisté aux codes asiatiques", et la mitraillette pulled pork (porc confit, herbes fraîches, comté, pickles), il y en aura pour tous les goûts et les couleurs... belges. Et pour des prix démocratiques situés entre 4 et 12 euros. Côté boissons, c'est le chef-barman Kevin Thomas qui sera aux manettes d'un bar à cocktails.

Ce restaurant éphémère, baptisé 140 Street, s'installera donc dès demain sur la toute nouvelle péniche L'Atelier, quai de la Tournelle (dans le Ve arrondissement de Paris) sur la Seine. Un endroit construit par l'entrepreneur Selim Gabsi, cousin de notre Mallory Gabsi. Leur projet est aussi et surtout soutenu par le fonds solidaire Blampin dont la mission est de promouvoir et de sensibiliser le public aux bienfaits des fruits et légumes.



Note: La péniche est ouverte tous les jours en continu de midi à minuit. Le restaurant est lui ouvert de 12 à 15 h, puis de 19 à 23 h.