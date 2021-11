À gauche, on passe, à droite, on aime : même les personnes qui n’ont jamais utilisé Tinder connaissent ce célèbre mouvement du pouce pour sélectionner ses "matchs" potentiels !

Eh bien, cela peut devenir un amusement utile pour tout le monde désormais avec Picky, une toute nouvelle appli lancée depuis peu en francophonie et qui a remporté un succès direct en Flandre.

Le principe est simple : Picky rassemble des recettes (déjà plus de 600 aujourd’hui) de chefs et blogueurs culinaires belges et étrangers. L’utilisateur va se créer un profil en notant ses préférences personnelles et ensuite, il n’y a plus qu’à se laisser inspirer ! On aime une recette, un coup de pouce à droite et elle sera sauvegardée dans la collection personnelle.