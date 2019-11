Comment une entreprise de pneumatique a-t-elle lancé le plus célèbre guide gastronomique au monde ?

Le guide Michelin a été créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin. De base, le "guide rouge" avait pour mission d'aider les voyageurs dans leurs déplacements en leur donnant diverses informations pratiques.

Les deux frères eurent l'idée de créer ce guide afin d'encourager les gens à voyager (en voiture) et ainsi développer le marché de l'automobile et des pneumatiques. Comment ? En les faisant user leurs pneus sur les routes pour se rendre dans les endroits à ne pas manquer. A cette époque, moins de 3000 automobiles roulaient en France, c'est pourquoi Michelin a transformé son guide technique en guide des endroits à ne pas manquer: les restaurants, les points de vue, les monuments, etc.

L'entreprise Michelin a donc sorti un guide pour augmenter son chiffre d'affaires et s'imposer comme le leader mondial en termes de pneumatiques.

Par ailleurs, c'est en 1901 qu'apparaît la première affiche avec le personnage Bibendum, symbole de la marque.