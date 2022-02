Pourquoi les vignobles belges ne seront rentables que "d'ici 10 à 20 ans" Food Li. B. © William Deboulle

Qu'est-ce qui freine la rentabilité du secteur viticole belge ? "En premier lieu, les terres sont horriblement chères : environ 60 000 euros pour un hectare de prairie non planté, contre par exemple entre 10 000 et 12 000 euros pour un hectare déjà planté de vignes dans l'Entre-deux-Mers en région de Bordeaux", appuie Eric Boschman, premier sommelier de Belgique 1988. Le Belgique est petite certes, mais le nombre de terres disponibles est surtout très faible, car les grands propriétaires préfèrent valoriser leurs milliers d'hectares de parcelles eux-mêmes plutôt que de les vendre ou de les confier en fermage. De plus, certaines parcelles ne conviennent pas pour la culture de la vigne, comme en Ardenne où le sol de schiste est trop pauvre.