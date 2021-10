En bordure du Cinquantenaire, au coin de l’avenue Michel Ange et l’avenue de la Joyeuse Entrée et à un jet de pierre des institutions européennes, le restaurant Pura se profile depuis son ouverture comme une des tables les plus recommandables d’un quartier qui ne manque pourtant pas de bonnes adresses. Arrivé là sur les conseils d’une excellente amie toujours très avisée dans ses recommandations gourmandes, je dois bien reconnaître avoir passé un très agréable moment de convivialité dans cette belle maison.

Derrière ce joli concept, on retrouve deux associés "à la scène comme la ville", à savoir Pedro le Portugais et sa compagne Yen May, d’origine vietnamienne.