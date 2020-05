Situées à environ 1 450 km de Lisbonne dans l’Atlantique nord, les neuf îles de cet archipel portugais sont toutes d’origine volcanique et connaissent une forte activité sismique. Les vignes y sont pourtant cultivées depuis le début du XVIe siècle, le plus souvent dans des currais, des petits enclos protégés par des murets de pierres noires de lave qui les protègent du vent et des embruns.

(...)