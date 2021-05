Dans les Alpes italiennes, à mi-chemin entre Milan et Venise, le “lago di Garda” est le plus grand lac de la Botte. Sur sa rive orientale, la province de Vérone est le berceau du Chiaretto di Bardolino, un vin dont les origines seraient romaines et qui est connu depuis le début du XIXe siècle sous le nom de Bardolino. (À noter que le Bardolino existe bien sûr en rouge, mais ce n’est pas le sujet du jour).



En 1968, l’appellation contrôlée DOC Bardolino est reconnue et regroupe les vins de 16 communes avec ni plus ni moins que 66 types de sols. Deux vents dominent, le Péler qui souffle le matin du nord au sud et le Sora dans le sens inverse en fin d’après-midi, et contribuent à la fraîcheur des vins...