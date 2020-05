Ces belles journées ensoleillées projettent naturellement nos songes et nos papilles vers le sud de la France que nous espérons pouvoir rejoindre cet été. En attendant et en guise de mise en bouche, Gérard Bertrand présente deux nouveaux vins d’IGP Pays d’Oc, baptisés Sphère, déclinés en chardonnay et en rosé. Ces dernières innovations devraient faire pétiller notre été 2020.

L’innovation est un maître mot pour le groupe Gérard Bertrand, dont le patron, ex-champion de rugby est toujours en première ligne.

(...)