Planter un vignoble au milieu de nulle part dans un pays tropical, de surcroît majoritairement musulman, relève bien sûr de la gageure, mais cela n’a pas découragé le Français Philippe Franchois (70 ans) et son associé franco-canadien François Normant (56 ans), deux "toubabs", comme on dit ici.

Pour Philippe Franchois, longtemps actif dans le secteur de l’assurance et passionné de vin, ce projet est l’aboutissement d’un long processus. "J’ai passé une trentaine d’années en Bourgogne où j’avais tout un réseau d’amis viticulteurs, mais je suis en fait natif du Sénégal et je voulais revenir avec un projet agricole un peu décalé. Tous ces liens se sont croisés et l’idée a mûri après avoir observé que l’on faisait du vin partout en Afrique, sauf en Afrique de l’Ouest. "

(...)