Intégré en 2020 dans le groupe Remy-Cointreau, le Champagne Telmont vise à développer un vignoble 100 % bio en 2025 et s’engage sur 5 axes.

En 2019, Ludovic de Plessis se met à la recherche d’une maison de champagne à acquérir et grâce à laquelle il pourrait être "un peu terrien".

"Dans mes recherches, je tombe sur J. De Telmont dont je tombe amoureux car c’est une maison centenaire, avec une belle histoire, mais surtout une maison familiale avec Bertrand Lhôpital aux manettes. De plus, il a 47 ans, c’est un peu mon alter ego. Mais Telmont est aussi une maison qui a des vignes en propre et qui a eu l’intelligence de commencer la conversion en bio. J’ai rapidement eu envie de m’y investir, de tout transformer en bio et de développer une approche plus globale. J’ai proposé à Rémy Cointreau de racheter ensemble, ce qui fut accepté avec enthousiasme. Bertrand est aussi partie prenante du projet, je ne restais qu’à cette condition, on forme vraiment une équipe."

(...)