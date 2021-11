Située au nord-ouest de Béziers, entre Méditerranée et Montagne noire, l’AOC Saint-Chinian est divisée en deux grands terroirs formant en quelque sorte une antithèse : les schistes au nord qui donnent des vins souvent puissants et les calcaires au sud qui donnent des vins frais et aériens. Avec le maquis au Nord et la garrigue au Sud, l’appellation est un inépuisable réservoir de promenades et de découvertes, mais y cultiver la vigne relève parfois du défi.

Depuis 2011, la Maison des Vins de St-Chinian organise une dégustation annuelle à l’aveugle de tous les vins sur trois millésimes pour bien en évaluer les qualités. Le vin retenu est alors qualifié de "virtuose". Issu des plus belles parcelles du domaine, il montre l’excellence du terroir et du travail de l’homme, c’est sa plus belle cuvée.

