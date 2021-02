Après Yamagata en 2019, Mie est depuis quelques mois la seconde préfecture nippone à bénéficier du label "Indication géographique" pour ses sakés, un gage incontestable de qualité.

Située sur l’île principale du Japon le long de l’océan Pacifique, la préfecture de Mie (ou Mié) abrite le célèbre sanctuaire shintoïste d’Ise qui regroupe 125 lieux saints. C’est le berceau spirituel de l’archipel, que chaque Japonais se doit de visiter dans sa vie.

On y cultive le riz depuis deux millénaires et depuis 1500 ans, les moines y organisent tous les jours une cérémonie d’offrande pour connecter les hommes avec leurs divinités, les "kami" qui habitent toute chose, notamment les éléments, les végétaux et les animaux.

Cette offrande consiste en trois bols de riz, de miettes de bonite séchée, d’algues, de fruits, de sel, d’eau et de trois coupes de saké. Ou plutôt devrait-on parler de Nihonshu, car le mot saké est en fait un terme générique pour désigner l’alcool en japonais, mais restons-en à nos habitudes occidentales.