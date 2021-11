Propriétaire de six châteaux en France, Larraqué Vins International (LVI) a vendu près de 18 millions de bouteilles en 2020.

L’histoire de ce groupe est avant tout celle d’un couple, Pierre Jean Larraqué et Nathalie Hausmann, tous deux à la tête d’une filiale de commercialisation des vins du groupe et travaillant à la création de marques puissantes exportées dans le monde entier mais également bien présentes sur le marché belge.

À travers ses deux filiales, LVI distribue ses vins dans 45 pays à travers le monde, notamment en Russie et en Afrique." Aujourd’hui, explique Pierre Jean Larraqué, la stratégie que nous développons porte ses fruits. En amont ou en aval, nos positionnements innovent et reflètent qui nous sommes, d’où nous venons et où nous allons. Nous souhaitons à présent concilier la stratégie globale du Groupe avec une conscience environnementale forte."

LVI détient à ce jour 212 hectares en propre (uniquement à Bordeaux) et gère des contrats pour 1445 autres hectares de vignes, notamment en Languedoc, en Provence et en Champagne. Plus de 1000ha sont certifiés Haute Valeur environnementale.

