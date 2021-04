La simplicité est la sophistication ultime", est la ligne de conduite de Nikos Karatzas, un jeune œnologue, diplômé de Bordeaux et de Thessalonique, qui a ouvert sa propre cave en 2015 à Drama. Nous sommes ici dans l’est de la Macédoine grecque, sous la Thrace bulgare, dans une région montagneuse qui bénéficie de la double influence de la Méditerranée et de la mer Egée, avec des influences continentales.

La tradition vinicole remonte ici à 5000 ans avant notre ère et le Mont Pangaion est reconnu comme l’un des principaux centres du culte de Dionysos. De récentes découvertes archéologiques montrent que c’est là qu’ont eu lieu les premiers pas de la vinification dans toute l’Europe et pourtant aujourd’hui, elle produit essentiellement des vins et des assemblages de type bordelais.