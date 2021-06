Une fois de plus, cet été, l’Espagne sera la destination préférée des Belges.

Associée au tourisme de masse, l’Espagne offre de nombreuses autres options en termes culturels, gastronomiques ou œnotouristiques. Ces 9 et 10 juin s’est tenue, à Valladolid, Castilla y Léon, la seconde édition de FINE, un salon international consacré à l’œnotourisme. L’occasion de s’intéresser au tourisme rural, aux villages historiques et aux huit routes du vin de Castilla y Léon.

Une offre touristique en opposition aux rassemblements de foule et aux températures extrêmes des plages méditerranéennes.

Les neuf provinces de Castilla y Léon comptent plus de 5 000 restaurateurs (dont 13 étoilés) prêts à vous surprendre avec leurs spécialités gastronomiques : le cochon de lait cuit au four à bois, les 50 variétés de champignons sauvages, la truffe noire, les végétaux braisés, le Manchego, les jambons d’appellation (D.O. Guijuelo), etc.

Le point de départ de la visite des quatre principales dénominations est la capitale, Valladolid, une ville historique, d’une richesse architecturale incroyable, dynamique et très animée où l’on y cultive l’art du "tapeo", consistant à déambuler de bar en bar à la recherche des meilleures tapas et des meilleurs vins.