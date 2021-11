Une dégustation organisée à l’occasion du Port Wine Day nous a permis de redécouvrir les vertus de six catégories de Porto.

Lors de la dégustation de porto organisée par l’IVDP à l’occasion du Port Wine Day, célébré chaque année le 10 septembre, la question récurrente était de savoir comment marier ces vins aux plats. Invariablement le choix oscillait entre l’apéritif et le dessert. Inspiré par les clubs anglais où la dégustation de porto et de cigares était de mise, nous avons décidé de ne pas trancher entre l’apéritif et le dessert mais nous tourner vers une association porto/cigare. Cette dégustation nous a permis de redécouvrir les vertus de six catégories de porto.

(...)