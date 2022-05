À Bordeaux, quelque 1830 producteurs perpétuent la tradition des vins blancs secs. Ce sont souvent des petites propriétés (moins de 5ha) mais elles produisent chaque année 59 millions de bouteilles dont 5 % arrivent en Belgique, troisième destination après les États-Unis et le Royaume-Uni.

La variété principale de raisins des blancs bordelais est le célébrissime Sauvignon blanc (54 % des surfaces de blancs), le plus souvent associé avec le Sémillon, la Muscadelle ou le Sauvignon gris. Mais d’autres cépages sont également autorisés (Colombard, Ugni blanc, Merlot blanc, Mauzac) et permettent de sortir du cahier de charges strict des appellations et d’ouvrir la porte aux expérimentations les plus diverses, une aubaine pour une région qui a besoin de renouveau.