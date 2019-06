Food C’est le premier vignoble à avoir été inscrit sur la liste au titre de ses paysages culturels.

Cette année, on célèbre les 20 ans de l’inscription de Saint-Emilion à̀ la prestigieuse liste de l’Unesco.

À Saint-Emilion, depuis plus d’un millénaire, l’homme a façonné́ les paysages, apprivoisé les terroirs et su transmettre, de génération en génération, le savoir-faire qui fait le renom international du vin qui porte le nom de la cité.

Les vieilles pierres, les monuments, les églises, cloîtres et couvents, demeures et châteaux viticoles racontent l’histoire de la période gallo-romaine à̀ nos jours, en passant par le Moyen-Age et la Révolution française.

Cet ensemble, cette histoire et sa transmission ont valu à̀ la Juridiction de Saint-Emilion d’être le premier vignoble inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité́ en 1999 au titre de ses paysages culturels.

(...)