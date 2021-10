Représentant 16 % des exportations, la Belgique se dispute la place de premier pays importateur avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

S’il fallait résumer l’appellation rhodanienne septentrionale de Saint-Joseph en seulement deux mots on pourrait parler de granite et de terrasses. Certes, c’est beaucoup trop réducteur, car on oublierait les paysages vinicoles vertigineux qui surplombent et suivent le cours du Rhône, le travail périlleux des vignerons sur les coteaux abrupts plantés de vignes soutenues par des échalas (robustes piquets en bois), les arômes de violette, de fruits noirs et de poivre des vins rouges…..

Les terrasses érigées et entretenues par l’homme depuis des siècles sont l’élément visuel emblématique de Saint-Joseph que tous les automobilistes empruntant l’autoroute du soleil, admirent sur leur droite à la sortie de Lyon.